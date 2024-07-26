В МВД заявили об утечке информации по делу убийства Ирины Фарион

После задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион в сети появились его личные данные. В Министерстве внутренних дел отметили, что будут отслеживать, откуда произошла утечка досудебной информации.

Любые данные, разглашены без разрешения, могут иметь негативное влияние на судебный процесс и на вынесение приговора подозреваемому. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева, передает 24 Канал.

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"К сожалению, это не первый случай"

В МВД сейчас отслеживают утечку информации.

В частности, речь идет об имени 18-летнего подозреваемого, его членство в футбольной команде и другие персональные данные парня.

Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только те данные, которые позволяет следствие,

– сказала Марьяна Рева.