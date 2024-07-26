У МВС заявили про витік інформації у справі вбивства Ірини Фаріон

Після затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у мережі з'явилися його особисті дані. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що будуть відслідковувати, звідки стався витік досудової інформації.

Будь-які дані, розголошені без дозволу, можуть мати негативний вплив на судовий процес і на винесення вироку підозрюваному. Про це в етері телемарафону заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, передає 24 Канал.

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"На жаль, це не перший випадок"

У МВС наразі відстежують витік інформації.

Зокрема, йдеться про ім'я 18-річного підозрюваного, його членство у футбольній команді та інші персональні дані хлопця.

Однозначно був витік. На жаль, це не перший випадок... Одразу всі намагаються через свої джерела у правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації. Зі свого боку ми завжди стежимо за тим, аби всю інформацію досудового розслідування ізолювати і надавати лише ті дані, які дозволяє слідство,

– сказала Мар'яна Рева.