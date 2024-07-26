Для того, чтобы задержать подозреваемого бросили все возможные силы и средства. Вероятного стрелка нашли в Днепре, где он находился после совершения преступления.

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Почему стреляли именно в Фарион

Игорь Клименко предположил, почему стрелок выбрал именно языковеда. По его словам, для этого есть простое объяснение.

Я думаю, она была самой беззащитной среди всех,

– сказал глава МВД.

Кроме этого, на брифинге продемонстрировали поисковую таблицу подозреваемого. Там был перечень других фамилий – вероятных жертв.

"Могу открыть одну фамилию. Следующим, кого он гуглил был Максим Бужанский", – сообщил Клименко.

В перечне есть еще другие фамилии, но их глава МВД называть не стал.

Заметим, что нардеп Бужанский уже отреагировал на слова Клименко. Он написал, что очень благодарен всем правоохранителям и каждому, кто причастен к задержанию подозреваемого. Депутат отметил, что обязан им жизнью.