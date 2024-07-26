Во время брифинга главы МВД Игоря Клименко 26 июля показали видео задержания вероятного убийцы языковеда, пишет 24 Канал. Он рассказал, что через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

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Известно, что подозреваемому в убийстве Фарион уже объявили о подозрении в умышленном убийстве. Суд во Львове 26 июля избрал ему меру пресечения.

Задержание подозреваемого показали на брифинге Клименко / Видео 24 Канала

Кратко о подозреваемом

Во Львове 19 июля покушались на языковеда и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. В результате огнестрельного ранения в голову она умерла в больнице.

25 июля задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как рассказали в МВД, в день убийства подозреваемый гулял во дворе, где жила Ирина Фарион.За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в женщину, когда она ожидала такси.

Кроме того, подозреваемый мог готовить новые покушения.По информации правоохранителей, новой жертвой подозреваемого мог стать нардеп Максим Бужанский.