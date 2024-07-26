Під час брифінгу глави МВС Ігоря Клименка 26 липня показали відео затримання ймовірного вбивці мовознавиці, пише 24 Канал. Він розповів, що через два дні після скоєння злочину підозрюваний відправився до Дніпра.

До теми Одна з версій – причетність служб Росії до організації злочину, – СБУ

Відомо, що підозрюваному у вбивстві Фаріон вже оголосили про підозру в умисному вбивстві. Суд у Львові 26 липня обрав йому запобіжний захід.

Затримання підозрюваного показали на брифінгу Клименка / Відео 24 Каналу

Коротко про підозрюваного

У Львові 19 липня скоїли замах на мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Внаслідок вогнепального поранення в голову вона померла в лікарні.

25 липня затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Як розповіли у МВС, у день вбивства підозрюваний гуляв у дворі, де жила Ірини Фаріон. За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у жінку, коли вона очкувала таксі.

Крім того, підозрюваний міг готувати нові замахи. За інформацією правоохоронців, новою жертвою підозрюваного міг стати нардеп Максим Бужанський.