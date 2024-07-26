Відомо, що 25 липня затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Суд у Львові обере йому запобіжний захід.

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Підозра в умисному вбивстві

ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що прокурори клопотатимуть про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

Затриманому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Суд з обрання запобіжного заходу відбудеться вже 26 липня.

Очільник МВС Ігор Клименко розкрив деталі роботи правоохоронців під час затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він також розповів про версії, які розглядають слідчі.

За його словами, слідство схиляється до версії, що затриманий – лише виконавець. Загалом, для того, щоб вистежити його, перевірили кожен куток маршруту та обшукали майже 100 гектарів лісу.