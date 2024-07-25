Ігор Клименко розкрив деталі роботи правоохоронців під час затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він також розповів про версії, які розглядають слідчі.

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Студент знімав щонайменше три квартири у Львові

Очільник МВС розповів, що підозрюваний є мешканцем Дніпра.

Міністр також зазначив, що під час підготовки до злочину підозрюваний орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі,

– наголосив Клименко.

За його словами, слідство схиляється до версії, що затриманий – лише виконавець. Загалом, для того, щоб вистежити його перевірили кожен куток маршруту та обшукали майже 100 гектарів лісу.

Для затримання підозрюваного знадобилось 139 годин роботи різних фахівців українських служб.

Раніше слідство також вважало версію замовного вбивства найбільш ймовірною.