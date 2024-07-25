Игорь Клименко раскрыл детали работы правоохранителей во время задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он также рассказал о версиях, которые рассматривают следователи.
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Студент снимал по меньшей мере три квартиры во Львове
Глава МВД рассказал, что подозреваемый является жителем Днепра.
Министр также отметил, что во время подготовки к преступлению подозреваемый арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.
Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали,
– подчеркнул Клименко.
По его словам, следствие склоняется к версии, что задержанный – только исполнитель. В общем, для того, чтобы выследить его проверили каждый угол маршрута и обыскали почти 100 гектаров леса.
Для задержания подозреваемого понадобилось 139 часов работы различных специалистов украинских служб.
Ранее следствие также считало версию заказного убийства наиболее вероятной.