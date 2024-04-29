Говорил, что исполнится 18 и пойдет в Третью штурмовую, – дядя подростка, убитого на фуникулере

В Киеве в начале апреля произошел смертельный инцидент, в результате которого погиб 16-летний Максим Матерухин. При жизни парень рассказывал маме, что планирует присоединиться к Третьей штурмовой бригаде.

Об этом в интервью журналистам рассказал дядя погибшего подростка Евгений Клибановский. Мужчина отметил, что не был свидетелем убийства, но может передать слова из показаний друга Максима, который был на фуникулере в тот день.

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Что произошло в тот день

По его словам, пьяный мужчина начал вмешиваться в разговор подростков, но они его игнорировали. Тогда мужчина обратил внимание на Максима. Подозреваемый спросил у парня, будет ли он отдавать долг Родине.

Макс ему ответил, как придет время, то будет защищать Украину. Он действительно маме говорил, что когда ему исполнится 18 лет, то пойдет в Третью штурмовую бригаду. У его девушки родители военные и брат на фронте, поэтому он тоже хотел приобщиться к ВСУ. Но теперь навсегда остался 16-летним...

– поделился дядя погибшего.

Евгений Клибановский рассказал, что, выйдя из вагона, мужчина взял парня за рубашку и швырнул в окно. А поскольку он был пьян, то и сам полетел за ним. Максиму стеклом перерезало горло, он потерял сознание. В это время люди вокруг пытались зажать порезанную артерию и сразу вызвали скорую.

Даже когда уже стекло порезало Макса, тот человек пытался его выбросить через разбитое стекло и даже душил. Подруга Маша оттягивала убийцу за капюшон. После того как он убил Максима, побежал вверх и начал рассказывать, что ему угрожают. Другу Макса, который пытался его задержать, сказал: "Я тебя сейчас здесь прикончу",

– рассказал мужчина жуткие детали.

Подозреваемого в убийстве 16-летнего Максима задержали и объявили мужчине подозрение.

Убийство в фуникулере: коротко