"Пусть пройдет 40 дней": дочь Фарион ответила, будет ли продолжать дело матери

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа заявила, что будет продолжать дело матери. Однако сейчас семье нужно время.

19 июля Ирину Фарион застрелили во Львове возле дома, в котором она жила. Через несколько дней вероятного убийцу задержали, им оказался 18-летний парень из Днепра.

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Будет ли семья продолжать дело Фарион

Дочь Ирины Фарион рассказала, что семья планирует создать общественную организацию и благотворительный фонд.

Все будет, и YouTube-канал ее тоже будем вести. Но сейчас немножко надо отойти, пусть пройдет 40 дней. Мы планируем создать общественную организацию, благотворительный фонд, уже выпустили марку с конвертом. Затем планируем сделать памятные знаки,

– рассказала София Лицо в интервью.

Также примерно в октябре планируется выход книги цитат Ирины Фарион. По словам дочери языковеда, книга уже почти готова и будет называться "Орлицы не исповедуются перед гиенами".

Будем продолжать проекты, которые она делала,

– подытожила дочь Фарион.

По словам женщины, она пока не слышала об инициативе по установлению памятника языковеду, однако она убеждена, что надо делать все, чтобы Ирину Фарион помнили.

К слову, в Ивано-Франковске решили переименовать одну из улиц в честь Ирины Фарион. Согласно решению депутатов, имя Фарион будет носить улица Гвардейская, которая имеет протяженность почти 200 метров.