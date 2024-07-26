Подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение: что будет требовать прокуратура

Недавно на Ирину Фарион совершили покушение, в результате которого она погибла в больнице. СМИ пишут, что подозреваемому в ее убийстве будут просить арест без возможности залога.

Известно, что 25 июля задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Суд во Львове изберет ему меру пресечения.

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Подозрение в умышленном убийстве

СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что прокуроры будут ходатайствовать о его аресте сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве.

Суд по избранию меры пресечения состоится уже 26 июля.

Глава МВД Игорь Клименко раскрыл детали работы раскрыл детали работы правоохранителей во время задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он также рассказал о версиях, которые рассматривают следователи.

По его словам, следствие склоняется к версии, что задержан – только исполнитель. В общем, для того, чтобы выследить его, проверили каждый угол маршрута и обыскали почти 100 гектаров леса.