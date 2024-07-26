Об этом рассказал "Телеграф", корреспонденты которого пообщались с жителями дома общественного деятеля после задержания подозреваемого.
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Похож ли задержанный парень с преследователем Фарион
Соседи недавно убитой во Львове общественного деятеля Ирины Фарион не смогли однозначно ответить, похож ли задержанный в Днепре 18-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко на парня, который был в панаме и очках, который ее преследовал. Они назвали как минимум одну общую черту – акне на подбородке.
Отмечается, что местные в течение 2 недель видели странного парня, который, как выяснилось, преследовал языковеда. В то же время из-за его маскировки, а именно панамы и очков, они не смогли точно понять, тот ли это тот самый человек, которого задержали в Днепре.
В частности, жительница дома – госпожа Вера, отметила, что у преследователя было видно только подбородок.
"У него на подбородке видно прыщики такие небольшие, как возрастные. У того, что мы видели во дворе, они тоже были, и у этого на фотографии есть. Но точно ли это он, я сказать не могу", – отметила женщина. Она добавила, что только полиция может выяснить, ли это один и тот же человек.
Было видно только часть лица. Тот парень был очень худощавый, а по этому по фотографии непонятно насколько он худой, так сфотографирован как будто шея грубее,
– колеблется львовянка.