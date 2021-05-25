Жестокое убийство историка Щукина в Николаеве: задержали подозреваемого

В ночь на 14 мая в Николаеве жестоко убили историка Владимира Щукина. Тело 66-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в собственной квартире. Правоохранители говорят, что подозреваемого в жестоком преступлении уже задержали.

О раскрытии дела сообщили работники уголовного розыска Главного управления Нацполиции на Николаевщине. Правоохранители также рассказали детали жуткого убийства.

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Утром 14 мая соседи заметили, что дверь в помещение Щукина открыта, после этого вызвали полицию. Патруль вошел в квартиру, где и обнаружил мертвого хозяина. У ученого были многочисленные ножевые ранения.

Задержали 29-летнего местного жителя

Следствие установило, что к убийству может быть причастен 29-летний мужчина. Его задержали 25 мая сотрудники КОРДа. В его доме провели обыск, обнаружили вещественные доказательства. Суд избрал меру пресечения задержанному – содержание под стражей.

Известно, что с потерпевшим он познакомился через соцсети. В дальнейшем, находясь в квартире потерпевшего во время конфликта, он нанес ему множественные ножевые ранения,

– сказали в полиции.

Смотрите видео задержания / Видео Полиции Николаевщины:

Владимир Щукин работал над созданием хроники и анализа трагических событий Холокоста на Николаевщине.