Жорстоке вбивство історика Щукіна у Миколаєві: затримали підозрюваного

У ніч на 14 травня у Миколаєві жорстоко вбили історика Володимира Щукіна. Тіло 66-річного чоловіка з численними ножовими пораненнями виявили у власній квартирі. Правоохоронці кажуть, що підозрюваного у жорстокому злочині вже затримали.

Про розкриття справи повідомили працівники карного розшуку головного управління Нацполіції на Миколаївщині. Правоохоронці також розповіли деталі моторошного вбивства.

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Вранці 14 травня сусіди помітили, що двері в помешкання Щукіна відчинені, після цього викликали поліцію. Патруль увійшов у квартиру, де й виявив мертвого господаря. У науковця були численні ножові поранення.

Затримали 29-річного місцевого мешканця

Слідство встановило, що до вбивства може бути причетний 29-річний чоловік. Його затримали 25 травня співробітники КОРДу. В його помешканні провели обшук, виявили речові докази. Суд обрав запобіжний захід затриманому – тримання під вартою.

Відомо, що з потерпілим він познайомився через соцмережі. У подальшому, перебуваючи в квартирі потерпілого, під час конфлікту, він наніс йому множинні ножові поранення,

– сказали у поліції.

Дивіться відео затримання / Відео Поліції Миколаївщини:

Щукін працював над створенням хроніки та аналізу трагічних подій Голокосту на Миколаївщині.

Володимир