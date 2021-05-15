Загинув так само як і його колега: що відомо про вбивство дослідника Голокосту в Миколаєві
Історика з Миколаєва Володимира Щукіна вбили у ніч на 14 травня. Трагедія сталася через 3 роки після вбивства іншого вченого – Миколи Шитюка.
Джерело:ТСН
Щукін працював над створенням хроніки та аналізу трагічних подій Голокосту на Миколаївщині. Вченого вбили напередодні Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової.
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Поліція наразі не коментує: випадковість це чи щось більше.
Водночас обставини розправи над Щукіним дуже схожі на вбивство іншого миколаївського історика – Миколи Шитюка.
Саме він колись був науковим керівником Щукіна. Вченого 3 роки тому знайшли в орендованому помешканні з ножем у спині.
Деталі про вбивство Щукіна
- Тіло 66-річного науковця знайшли у його квартирі. Там він мешкав сам.
- Поліцію на місце трагедії викликав сусід Щукіна.
- На тілі дослідника виявили численні ушкодження голови та ножові поранення.
- Трагедію прокоментував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив: "не хочеться вірити в те, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна".
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