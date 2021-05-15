Историка из Николаева Владимира Щукина убили в ночь на 14 мая. Трагедия произошла через 3 года после убийства другого ученого – Николая Шитюка.

Щукин работал над созданием хроники и анализа трагических событий Холокоста на Николаевщине. Ученого убили накануне Дня памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.

Заметьте Общая трагедия всего человечества, – Зеленский о Холокосте и День памяти праведников

Полиция пока не комментирует: случайность это или нечто большее.

В то же время обстоятельства расправы над Щукиным очень похожи на убийство другого николаевского историка – Николая Шитюка.

Именно он когда-то был научным руководителем Щукина. Ученого 3 года назад нашли в арендованном помещении с ножом в спине.

Детали об убийстве Щукина