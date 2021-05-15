Погиб так же как и его коллега: что известно об убийстве исследователя Холокоста в Николаеве
Историка из Николаева Владимира Щукина убили в ночь на 14 мая. Трагедия произошла через 3 года после убийства другого ученого – Николая Шитюка.
Источник:ТСН
Щукин работал над созданием хроники и анализа трагических событий Холокоста на Николаевщине. Ученого убили накануне Дня памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.
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Полиция пока не комментирует: случайность это или нечто большее.
В то же время обстоятельства расправы над Щукиным очень похожи на убийство другого николаевского историка – Николая Шитюка.
Именно он когда-то был научным руководителем Щукина. Ученого 3 года назад нашли в арендованном помещении с ножом в спине.
Детали об убийстве Щукина
- Тело 66-летнего ученого нашли в его квартире. Там он жил один.
- Полицию на место трагедии вызвал сосед Щукина.
- На теле исследователя обнаружили многочисленные повреждения головы и ножевые ранения.
- Трагедию прокомментировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он отметил: "Не хочется верить в то, что неизвестные злоумышленники прервали жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина".
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