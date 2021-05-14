В Украине впервые на государственном уровне отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В нашей стране таких Праведников почти три тысячи.

Зеленский по поводу чествования написал, что подвиг Праведников – это пример человечности и самопожертвования. В то же время Холокост – это общая трагедия человечества.

Подробно День украинских праведников: почему важно помнить героев

Холокост – общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг – пример человечности и самопожертвования,

– написал Зеленский.

Чествование Дня Праведников

"Праведниками народов мира" называют людей, которые в годы Холокоста спасали евреев. Делали это из благих намерений и милосердия, не боясь угроз смертной казни. В Украине чествование их памяти на государственном уровне в 2021 году проходит впервые.

Именно 14 мая во Бабьем Яру открыли уникальную символическую достопримечательность – Мемориальную синагогу "Место для размышлений".

Что известно о Дне праведников