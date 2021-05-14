В Україні вперше на державному рівні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У нашій державі таких Праведників майже три тисячі.

Зеленський з приводу вшанування пам'яті написав, що подвиг Праведників – це приклад людяності й самопожертви. У той же час Голокост – це спільна трагедія людства.

Детально про День українських праведників: чому важливо пам’ятати героїв

Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви,

– написав Зеленський.

Вшанування Дня Праведників

"Праведниками народів світу" називають людей, які в роки Голокосту рятували євреїв. Робили це з благих намірів та милосердя, не боячись загрози страти. В Україні вшанування їхньої пам'яті на державному рівні у 2021 році проходить вперше.

Саме 14 травня у Бабиному Яру відкрили унікальну символічну пам'ятку – Меморіальну синагогу "Місце для роздумів".

Що відомо про День праведників