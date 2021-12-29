Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: прокуратура обжалует оправдательный приговор

Киевская прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Александру Лосю. Он является фигурантом дела об убийстве бывшего депутата Госдумы России.

Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, представители прокуратуры просили отменить оправдательный приговор Александру Лосю.

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Прокуроры настаивали назначить то наказание, на котором они настаивали в первой инстанции – 12 лет лишения свободы. Соответствующую жалобу уже передали в Киевский апелляционный суд. В то же время дата нового судебного заседания еще неизвестна.

Что этому предшествовало

2 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства Вороненкова и приговорил к 12 годам лишения свободы, другого фигуранта дела – Александра Лося оправдал.

По версии обвинения, Лось и криминальный авторитет Юрий Василенко, которого также подозревают в причастности к убийству Вороненкова, несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой.

Почему суд оправдал Александра Лося

В то же время суд принял версию защиты Лося, утверждавшего, что во дворе дома, где жил Вороненков, обвиняемый находился по другой личной причине.