Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржує виправдувальний вирок

Київська прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Олександру Лосю. Він є фігурантом справи про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії.

Як розповіла спікерка Київської міської прокуратури Надія Максимець, представники прокуратури просили скасувати виправдувальний вирок Олександру Лосю.

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Прокурори наполягали призначити те покарання, на якому вони наполягали у першій інстанції – 12 років позбавлення волі. Відповідну скаргу вже передали до Київського апеляційного суду. Водночас дата нового судового засідання ще невідома.

Що цьому передувало

2 грудня Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства Вороненкова і засудив до 12 років позбавлення волі, іншого фігуранта справи – Олександра Лося виправдав.

За версією обвинувачення, Лось та кримінальний авторитет Юрій Василенко, якого також підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова, кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою.

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Водночас суд пристав на версію захисту Лося, який стверджував, що у дворі будинку, де мешкав Вороненков, обвинувачений перебував з іншої особистої причини.