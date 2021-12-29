Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржує виправдувальний вирок
Джерело:"Українська правда"
Київська прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Олександру Лосю. Він є фігурантом справи про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії.
Як розповіла спікерка Київської міської прокуратури Надія Максимець, представники прокуратури просили скасувати виправдувальний вирок Олександру Лосю.
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Прокурори наполягали призначити те покарання, на якому вони наполягали у першій інстанції – 12 років позбавлення волі. Відповідну скаргу вже передали до Київського апеляційного суду. Водночас дата нового судового засідання ще невідома.
Що цьому передувало
- 2 грудня Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства Вороненкова і засудив до 12 років позбавлення волі, іншого фігуранта справи – Олександра Лося виправдав.
- За версією обвинувачення, Лось та кримінальний авторитет Юрій Василенко, якого також підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова, кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою.
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Водночас суд пристав на версію захисту Лося, який стверджував, що у дворі будинку, де мешкав Вороненков, обвинувачений перебував з іншої особистої причини.
Що відомо про вбивствоВороненкова Ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року, коли він виходив з готелю зі своїм охоронцем. Раніше політик прийняв українське громадянство і дав покази проти президента-втікача Віктора Януковича. Річ у тім, що Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду експрезидента. Відомо, що вбивця Вороненкова помер у лікарні.
Досудове розслідування у справі завершили у травні 2018 року. На лаві підсудних опинились Олександр Лось та Ярослав Тарасенко. Перший стежив за вбитим, другий виконував роль водія.