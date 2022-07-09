Ответственность за убийство экс-премьера Японии Абэ взял на себя шеф полиции

Начальник полиции японской префектуры Нара заявил, что берет на себя ответственность за убийство экс-премьера Синдзо Абэ. Он считает, что к трагедии привело нарушение безопасности.

Такое заявление правоохранитель Томоаки Онидзука сделал на пресс-конференции 9 июля. Убийство Абэ произошло во время выступления политика днем раньше.

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Почему он сделал это заявление

Высокопоставленный полицейский рассказал журналистам, что сам утверждал план, по которому действовала охрана Абэ. Потому и он считает себя виновным за это ужасное событие.

Когда в 11:30 утра поступило первое сообщение об инциденте, и ситуация была раскрыта, это была вершина вины и сожаления, которые я почувствовал за 27 лет работы в правоохранительных органах,

– раскаялся Онидзука.

Он добавил, что ощущает всю тяжесть собственной ответственности за убийство экс-премьера Японии.

Что известно о нападении на Синдзо Абе

Неизвестный мужчина подошел к политику и произвел 2 выстрела из ружья. Первый раз он промахнулся, а вот второй уже нанес Абе тяжелые ранения.

Тот сразу был госпитализирован, однако он умер уже в больнице. По данным местных журналистов, злоумышленник выстрелил в шею и грудь погибшего.

Нападавшего задержали практически сразу после совершенного покушения. Он оказался 41-летним бывшим военным. Он сказал на допросах, что имел личную обиду на экс-премьера.

Важно – показали видео с места покушения на Абе: смотрите видео