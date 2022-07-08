Об убийце бывшего премьер-министра Японии известно совсем немного. Тецуя Ямагами – житель города Нара, в котором и произошла трагедия.

Важно В Японии расстреляли экс-премьера Синдзо Абэ: все, что известно о нападении на политика

Убийца говорит, что затаил обиду на Абэ

Тецую Ямагами задержали и сейчас с ним работают правоохранители. Известно, что мужчина в начале 2000-х 3 года провел в Морских силах обороны.

В ходе первых допросов Ямагами рассказал причину убийства экс-премьер-министра. Мужчина сказал, что затаил обиду на Синдзо Абэ, поэтому и решил отомстить ему таким образом. С чем именно связано оскорбление – пока неизвестно.

Обратите внимание! Накануне японские СМИ сообщали, что Тацуя Ямагами заявил, что не таил зла за политические убеждения экс-премьер-министра.

Убийство Синдзо Абэ

8 июля экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в город Нора в Японию, где выступил с речью в поддержку Либерально-демократической партии, ведь в стране скоро состоятся выборы.

Во время этого выступления раздались два выстрела. Нападающий выстрелил в политика из дробовика. После покушения японский политик упал в обморок и не подавал признаков жизни. Такую информацию озвучило местное издание со ссылкой на сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям. Тот заявил, что экс-премьер-министр Абэ не подает признаков жизни. Журналисты сообщают, что Абэ был ранен в шею и грудь. Именно из этих частей тела текла кровь. Вскоре жизнь политика оборвалась.

Убийца был задержан сразу же после совершения преступления. Как сообщали местные журналисты, Тецуя Ямагами несколько минут слушал речь Абэ, а затем выстрелил. Звуки выстрелов были громкими и похожими на взрыв. На кадрах с места трагедии, опубликованных японскими СМИ, видно, что оружие, из которого стрелял нападающий, обмотано скотчем.

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