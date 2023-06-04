В сети писали об убийстве военного в киевском парке Киото: что говорит полиция

В Киевском парке обнаружили тело убитого мужчины. Из-за его одежды в сети заявили, что это военнослужащий, личность которого устанавливается.

Представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии для 24 Канала рассказала, что тело мужчины обнаружили еще 3 июня. Она подчеркнула, что это было убийство, а также ответила, действительно ли он был военным.

К теме В Одессе в мусорнике нашли голову женщины: полиция задержала убийцу

Что известно об убитом мужчине

Юлия Гирдвилис сообщила, что 3 июня около 4.15 в полицию поступил вызов, что на территории парка Киото обнаружили человека с травмой головы. По прибытию полицейские обнаружили труп мужчины, с виду которому около 40 лет. Предварительно правоохранители считают, что это было умышленное убийство.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство,

– подчеркнула пресс-секретарь полиции.

Является ли убитый мужчина военнослужащим

По словам пресс-секретаря полиции, убитый мужчина – не военный. Однако он был в тактической одежде.

Он не военнослужащий. Возможно из-за тактической одежды люди восприняли то, что он военный,

– сказала она.

Она добавила, что правоохранители проводят расследование и пытаются установить все обстоятельства происшествия.

К слову, на днях трагическое и одновременно загадочное событие произошло и в Хмельницкой области. В пограничной академии обнаружили тело курсанта второго курса.

Смерть курсанта в Хмельницком всколыхнула город