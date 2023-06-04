У мережі писали про вбивство військового у київському парку Кіото: що каже поліція

У Київському парку виявили тіло вбитого чоловіка. Через його одяг у мережі заявили, що це військовослужбовець, особистість якого встановлюється.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі для 24 Каналу розповіла, що тіло чоловіка виявили ще 3 червня. Вона наголосила, що це було вбивство, а також відповіла, чи дійсно він був військовим.

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Що відомо про вбитого чоловіка

Юлія Гірдвіліс повідомила, що 3 червня близько 4:15 до поліції надійшов виклик, що на території парку Кіото виявили людину з травмою голови. По прибуттю поліцейські виявили труп чоловіка, на вигляд якому близько 40 років. Попередньо, правоохоронці вважають, що це було умисне вбивство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство,

– наголосила речниця поліції.

Чи є вбитий чоловік військовослужбовцем

За словами речниця поліції, вбитий чоловік – не військовий. Проте він був у тактичному одязі.

Він е військовослужбовець. Можливо через тактичний одяг люди сприйняли те, що він військовий,

– сказала вона.

Вона додала, що наразі правоохоронці проводять розслідування та намагаються встановити всі обставини події.

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