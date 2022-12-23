Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд освободил из-под стражи обвиняемого Приходько

22 декабря Переяславский городской районный суд принял решение. Согласно ему из-под стражи освободили четвертого обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Ивану Приходько назначили круглосуточный домашний арест. Заметим, что об изменении меры пресечения попросили сами прокуроры. Произошло это почти через 3,5 года судебного процесса.

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Почему ему изменили меру пресечения

Это стало возможным в результате решения, принятого Европейским судом по правам человека. Он признал отсутствие юридической защиты, а условия пребывания Приходько в СИЗО – ненадлежащими. Кроме того, сам срок пребывания в неволе, подчеркнули в ЕСПЧ, – избыточен.

Кроме того, решением ЕСПЧ государство вынуждено будет возместить ему более 9 тысяч евро компенсации.

Согласно ходатайству прокуроров, Приходько должны были отправить под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Поскольку соответствующих устройств у стражей порядка не хватает, то ограничились только домашним арестом.

В то же время Приходько обязан сообщать суду, если планирует изменять место жительства. Кроме того, он должен сдать документы для выезда за пределы Украины. Еще одно условие: не общаться с другими обвиняемыми по этому делу.

Прокурор Максим Дергачев отметил, что дело Приходько в ЕСПЧ рассматривали "пакетом" с другими пятью исками похожего характера. Поэтому Европейский суд не вникал в суть самого дела. А само решение принимал по существу жалобы, которую подавал защитник Приходько.

Отметим, что иск в ЕСПЧ подал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз от его имени. Ожидал принятия соответствующего решения он в течение полутора года.

3,5 года мы к этому шли. Все это время в СИЗО сидел человек без приговора, вина не доказана, кто из обвиняемых убил мальчика – не установлен. Поэтому решение сегодня положительное,

– сказал Чевгуз.

В то же время защитник Приходько отметил, что будет подавать апелляцию. Он потребует, чтобы суд смягчил меру пресечения его подзащитному, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.

Против решения суда бабушка Тлявова

Они сделают ему бумажку, что он будет работать? Он мимо меня будет ходить каждый день? Отец мальчика под Бахмутом стоит с автоматом. Если он узнает – он пешком придет. Ну, как это – на этой стадии отпускать под домашний арест? Я возражаю,

– подчеркнула Александра Тлявова.

Заметим, что еще трем фигурантам меры пресечения продлили на два месяца. Речь идет о Дмитрии Кривошее и Владимире Петровце, которые остаются под залогом. А вот сын Петровца – под обязательством матери. Следующее судебное заседание запланировано на 30 января 2023 года.

Напомним, что 31 мая 2019 года обвиняемые, среди которых двое сотрудников полиции, отдыхали в частном секторе в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Они употребляли спиртные напитки и решили пострелять по металлическим жестянкам из огнестрельного оружия.

Как выяснилось впоследствии, одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. К сожалению, мальчик от полученной травмы скончался в больнице 3 июня.