Убивство 5-річного Кирила Тлявова: суд звільнив з-під варти обвинуваченого Приходька

22 грудня Переяславський міський районний суд ухвалив рішення. Згідно з ним з-під варти звільнили четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Іванові Приходьку призначили цілодобовий домашній арешт. Зауважимо, що про зміну запобіжного заходу попрохали самі прокурори. Сталося це майже за 3,5 року судового процесу.

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Чому йому змінили запобіжний захід

Це стало можливим внаслідок рішення, яке ухвалив Європейський суд з прав людини. Він визнав відсутність юридичного захисту, а умови перебування Приходька у СІЗО – неналежними. Крім того, сам термін перебування у неволі, підкреслили в ЄСПЛ, – надмірний.

Крім того, рішенням ЄСПЛ держава змушена буде відшкодувати йому понад 9 тисяч євро компенсації.

Згідно з клопотанням прокурорів, Приходька мали б відправити під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Оскільки відповідних пристроїв у правоохоронців не вистачає, то обмежилися лише домашнім арештом.

Водночас Приходько зобов'язаний повідомляти суд, якщо планує змінювати місце проживання. Крім того, повинен здати документи для виїзду за межі України. Ще одна умова: не спілкуватися з іншими обвинуваченими у цій справі.

Прокурор Максим Дергачов зауважив, що справу Приходька в ЄСПЛ розглядали "пакетом" з іншими п'ятьма позовами схожого характеру. Тож Європейський суд не заглиблювався у суть самої справи. А саме рішення ухвалював по суті скарги, яку подавав захисник Приходько.

Зауважимо, що позов до ЄСПЛ подав адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз від його імені. Очікував на ухвалення відповідного рішення він упродовж півтора року.

3,5 року ми до цього йшли. Весь цей час у СІЗО сиділа людина без вироку, вина недоведена, хто з обвинувачених вбив хлопчика – невстановлена. Тому рішення сьогодні позитивне,

– сказав Чевгуз.

Водночас захисник Приходька зазначив, що подаватиме апеляцію. Він вимагатиме, щоб суд пом'якшив запобіжний захід щодо його підзахисного, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний.

Проти рішення суду бабуся Тлявова

Вони зроблять йому папірець, що він буде працювати? Він повз мене буде ходити щодня? Батько хлопчика під Бахмутом стоїть з автоматом. Якщо він дізнається – він пішки прийде. Ну як це на цій стадії відпускати під домашній арешт?! Я заперечую,

– наголосила Олександра Тлявова.

Зауважимо, що ще трьом фігурантам запобіжні заходи продовжили на два місяці. Мовиться про Дмитра Кривошея та Володимира Петровця, котрі залишаються під заставою. А от син Петровця – під зобов'язанням матері. Наступне судове засідання запланували на 30 січня 2023 року.

Нагадаємо, що 31 травня 2019 року обвинувачені, серед яких двоє співробітників поліції, відпочивали у приватному секторі у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Вони споживали спиртні напої та вирішили постріляти по металевих бляшанках з вогнепальної зброї.

Як з'ясувалося згодом, одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. На жаль, хлопчик від отриманої травми помер у лікарні 3 червня.