В Одессе застрелили леопарда: зоозащитники требуют провести расследование

Зоозащитники требуют расследовать обстоятельства убийства леопарда в Одесском зоопарке. Там предполагают, что в зоопарке нарушают нормы содержания животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление организации UAnimals. Отмечается, что леопард напал на работника зоопарка, когда тот пришел убирать вольеры.

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Что известно об убийстве леопарда в Одессе

По словам UAnimals, директор зоопарка Игорь Беляков утверждает, что леопард вырвался за пределы вольера, а работники не могли попасть в него шприцем со снотворным, поэтому вызвали полицию.



В то же время правоохранители сообщают, что они прибыли на вызов и застали леопарда в вольере. Там также был пострадавший и еще один работник зоопарка, который пытался ему помочь. В полиции утверждают, что люди были в ловушке и поэтому против животного применили оружие.

Мы в UAnimals написали заявление в полицию – требуем расследовать и сообщить нам все обстоятельства убийства. В частности, выяснить, почему не применили транквилизаторы и не погрузили леопарда в сон. А также проверить, придерживаются ли в зоопарке всех необходимых мер безопасности, чтобы до таких случаев не доходило,

– говорится в заявлении.

Зоозащитники UAnimals также предполагают, что в Одесском зоопарке нарушают нормы содержания животных – это можно увидеть на опубликованных фото. Отмечается, что площадь вольера у леопарда должна составлять не менее 100 квадратных метров, а высота 4 метра. Также все кошачьи нуждаются в бассейне в вольере.

UAnimals уже обратились в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственную экологическую инспекцию Украины с просьбой проверить условия содержания всех животных в зоопарке и составить протокол.

Важно обезопасить остальных подопечных этого заведения от халатности и привлечь виновных в ней к ответственности,

– отметили зоозащитники.

Впоследствии в полиции Одесской области сообщили, что по факту происшествия в зоопарке правоохранители уже начали уголовное производство. Сообщается, что событие квалифицировали как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.