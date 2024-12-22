В Одесі застрелили леопарда: зоозахисники вимагають провести розслідування

Зоозахисники вимагають розслідувати обставини вбивства леопарда в Одеському зоопарку. Там припускають, що в зоопарку порушують норми утримання тварин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву організації UAnimals. Зазначається, що леопард напав на працівника зоопарку, коли той прийшов прибирати вольєри.

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Що відомо про вбивство леопарда в Одесі

За словами UAnimals, директор зоопарку Ігор Біляков стверджує, що леопард вирвався за межі вольєру, а працівники не могли влучити в нього шприцом зі снодійним, тому викликали поліцію.



Водночас правоохоронці повідомляють, що вони прибули на виклик та застали леопарда у вольєрі. Там також був постраждалий і ще один працівник зоопарку, який намагався йому допомогти. В поліції стверджують, що люди були в пастці і через це проти тварини застосували зброю.

Ми в UAnimals написали заяву до поліції — вимагаємо розслідувати й повідомити нам усі обставини вбивства. Зокрема, з'ясувати, чому не застосували транквілізатори і не занурили леопарда в сон. А також перевірити, чи дотримуються в зоопарку всіх необхідних заходів безпеки, аби до таких випадків не доходило,

– йдеться в заяві.

Зоозахисники UAnimals також припускають, що в Одеському зоопарку порушують норми утримання тварин – це можна побачити на опублікованих фото. Зазначається, що площа вольєра в леопарда має становити щонайменше 100 квадратних метрів, а висота 4 метри. Також усі котячі потребують басейну у вольєрі.

UAnimals вже звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції України з проханням перевірити умови утримання всіх тварин у зоопарку і скласти протокол.

Важливо убезпечити решту підопічних цього закладу від недбальства і притягнути винних у ній до відповідальності,

– наголосили зоозахисники.

Згодом в поліції Одеської області повідомили, що за фактом події в зоопарку правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Повідомляється, що подію кваліфікували як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.