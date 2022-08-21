Трагедия на Львовщине: тесть убил из ружья зятя, после чего выстрелил себе в голову

В одном из сел Львовщины 21 августа нашли тело 46-летнего мужчины. В том же доме правоохранители обнаружили и тело его 74-летнего тестя.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство". В настоящее время они проводят расследование.

По теме Тело обнаружила жена: прокуратура открыла дело из-за смерти начальника СБУ Кировоградщины

Полицейские обнаружили в доме 2 тела

Приблизительно в 9:00 21 августа правоохранители получили звонок от медиков. Те рассказали, что в доме одного из сел Самборского района обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний местный житель.

Медики обнаружили на его теле огнестрельное ранение в области сердца. Также полицейские обнаружили в доме еще одно тело – погибшего 74-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы.



В доме нашли 2 тела / Фото полиции Львовской области

Обратите внимание Поспорили о войне: в россии военный жестоко убил таксиста

Тесть убил зятя и покончил с собой

Как предварительно установили правоохранители, между зятем и тестем, проживавшими в этом доме, возник конфликт. Во время ссоры старший мужчина выстрелил в грудь младшего из незарегистрированного гладкоствольного ружья.

В результате пострадавший скончался на месте. Затем злоумышленник закрылся в своей комнате и совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Правоохранители изъяли оружие, из которого он стрелял. Ружье направили на экспертное исследование.

Стоит посмотреть – жена оккупанта рассказала, как российские офицеры убили собственного солдата: видео