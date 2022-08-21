Трагедия на Львовщине: тесть убил из ружья зятя, после чего выстрелил себе в голову
Источник:полиция Львовщины
В одном из сел Львовщины 21 августа нашли тело 46-летнего мужчины. В том же доме правоохранители обнаружили и тело его 74-летнего тестя.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство". В настоящее время они проводят расследование.
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Полицейские обнаружили в доме 2 тела
Приблизительно в 9:00 21 августа правоохранители получили звонок от медиков. Те рассказали, что в доме одного из сел Самборского района обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний местный житель.
Медики обнаружили на его теле огнестрельное ранение в области сердца. Также полицейские обнаружили в доме еще одно тело – погибшего 74-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы.
В доме нашли 2 тела / Фото полиции Львовской области
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Тесть убил зятя и покончил с собой
Как предварительно установили правоохранители, между зятем и тестем, проживавшими в этом доме, возник конфликт. Во время ссоры старший мужчина выстрелил в грудь младшего из незарегистрированного гладкоствольного ружья.
В результате пострадавший скончался на месте. Затем злоумышленник закрылся в своей комнате и совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.
Правоохранители изъяли оружие, из которого он стрелял. Ружье направили на экспертное исследование.
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