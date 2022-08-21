Трагедия случилась, когда жена подполковника была дома

После громкого звука в одной из комнат квартиры женщина увидела своего мужа мертвым. На его теле были признаки огнестрельного ранения.

Актуально В Кропивницком нашли мертвым местного главу СБУ: за дело взялось ДБР

По данным следствия, 20 августа около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.