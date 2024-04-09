Мой сын был светлым человеком, – мать убитого на фуникулере в Киеве 16-летнего парня

Недавно 16-летнего подростка убили в киевском фуникулере. Мама погибшего парня рассказала, каким был ее сын.

Напомним, 7 апреля, в столичном фуникулере убили 16-летнего парня. Им оказался Матерухин Максим.

Смотрите также Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере был пьян: своей вины не признает

Что говорит мама убитого парня

Мать парня – Ирина Матерухина рассказала, что у нее сейчас есть два опасения.

Первое опасение – это то, что дело замнут. Второе – я волнуюсь из-за того, чтобы не было угроз нашей семье. У меня есть еще сын, которому 9 лет. Я боюсь за него. Я не знаю, насколько человек, который убил сына, влиятельный, какие у него связи, какой он крутой или блатной, сколько у него денег. Я хочу, чтобы его посадили, хочу, чтобы он был наказан,

– говорит мама погибшего Максима.

Кроме этого, женщина добавляет, что опровергает то, что ее сын якобы вел себя некорректно в вагончике фуникулера.

"На подростков очень просто сказать, мол, что это они могли что-то сказать. Мой сын таким не был, такими были и его друзья. Все знают, что сын был очень добрым", – отметила она.

Мой сын был очень светлым ребенком. У него было очень много друзей, он был душой компании. Это был лучик и солнышко и для нас, и для друзей. Сын хотел стать футболистом, в этом году планировал заключать контракт. Мечтал о карьере футболиста и играть за Украину,

– рассказала, заплакавшая женщина.

Она рассказала, что парень хотел прославить их семью. Максим хотел построить для них дом, когда вырастет. "Он был самым лучшим братом. Несмотря на переходный возраст, у него со мной были очень дружеские отношения. С ним не было сложностей, он делился со мной всем секретным. Он был моей гордостью, был очень высоким – 1 метро 90 сантиметров. Похороны сына будут завтра...", – рассказала мама убитого парня Ирина.

Подозреваемому в убийстве подростка избрали меру пресечения: коротко