Общается со следствием только через адвоката, – ГБР о подозреваемом в убийстве на фуникулере
В воскресенье, 7 апреля, на киевском фуникулере произошло убийство подростка. Советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала текущее состояние расследования относительно убийства 16-летнего парня на фуникулере в столице.
Ранее, работнику Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу.
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Общается со следствием только через адвоката
В ГБР подчеркнули, что военнослужащий – водитель Управления государственной охраны, который сейчас отстранен от должности, является подозреваемым в умышленном убийстве (статья 115). Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Сапьян сообщила, что подозреваемый в убийстве, который является задержанным и находится под стражей, не признает своей вины. По ее словам, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, где указано, что человек имеет право не свидетельствовать против себя.
И даже в процессе досудебного расследования избрания меры пресечения могу сказать, что он (подозреваемый – 24 Канал) общается пока со следствием только через своего адвоката и через ходатайство адвоката,
– рассказала советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Она добавила, что одна из первых экспертиз, которая была проведена, показала 1,2 промилле алкоголя в крови.
Что известно о мере пресечения для подозреваемого
- Заседание по делу состоялось 9 апреля.
- Так, суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера. Тот будет находиться под стражей до 5 июня.
- В то же время мужчина не имеет права внести залог.
- Ранее пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что именно такой меры пресечения просила сторона обвинения. В то же время Управление государственной охраны Украины активно способствует следствию.