Общается со следствием только через адвоката, – ГБР о подозреваемом в убийстве на фуникулере

В воскресенье, 7 апреля, на киевском фуникулере произошло убийство подростка. Советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала текущее состояние расследования относительно убийства 16-летнего парня на фуникулере в столице.

Ранее, работнику Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу.

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Общается со следствием только через адвоката

В ГБР подчеркнули, что военнослужащий – водитель Управления государственной охраны, который сейчас отстранен от должности, является подозреваемым в умышленном убийстве (статья 115). Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Сапьян сообщила, что подозреваемый в убийстве, который является задержанным и находится под стражей, не признает своей вины. По ее словам, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, где указано, что человек имеет право не свидетельствовать против себя.

И даже в процессе досудебного расследования избрания меры пресечения могу сказать, что он (подозреваемый – 24 Канал) общается пока со следствием только через своего адвоката и через ходатайство адвоката,

– рассказала советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она добавила, что одна из первых экспертиз, которая была проведена, показала 1,2 промилле алкоголя в крови.

Что известно о мере пресечения для подозреваемого