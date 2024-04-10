Спілкується зі слідством лише через адвоката, – ДБР про підозрюваного у вбивстві на фунікулері

В неділю, 7 квітня, на київському фунікулері сталося вбивство підлітка. Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла поточний стан розслідування щодо вбивства 16-річного хлопця на фунікулері в столиці.

Раніше, працівнику Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.

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Спілкується зі слідством лише через адвоката

В ДБР підкреслили, що військовослужбовець – водій Управління державної охорони, який наразі є відстороненим від посади, є підозрюваним в умисному вбивстві (стаття 115). Чоловіку обрали запобіжний засіб – утримання під вартою.

Сапьян повідомила, що підозрюваний у вбивстві, який є затриманим і перебуває під вартою, не визнає своєї провини. За її словами, він посилається на статтю 63 Конституції України, де вказано, що людина має право не свідчити проти себе.

І навіть в процесі досудового розслідування обрання запобіжного заходу можу сказати, що він (підозрюваний – 24 Канал) спілкується поки що зі слідством лише через свого адвоката і через клопотання адвоката,

– розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона додала, що одна із перших експертиз, яка була проведена, показала 1,2 проміле алкоголю в крові.

Що відомо про запобіжний захід для підозрюваного