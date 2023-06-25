Тел родители еще не видели: детали убийства оккупантами двух героических подростков в Бердянске

Украину всколыхнула история очередного преступления россиян. Во временно оккупированном Бердянске захватчики убили двух подростков.

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова расследует ужасное преступление окупантов. По ее словам, эта история началась еще в сентябре 2022 года.

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Что известно о деле двух парней

Решетилова предупреждает, что по делу об убийстве Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова очень много неизвестных обстоятельств, чтобы делать однозначные выводы.

Однако координатор привела несколько фактов, о которых нужно знать и уже четко зафиксировать, чтобы убийцы ребят не избежали наказания:

В сентябре прошлого года "следователи" похитили Тиграна из дома и пять дней жестоко пытали.

После этого следователи следкома готовили дело в суд, обвиняя Никиту и Тиграна в подготовке диверсии.

Европарламент принял резолюцию по отношению к ребятам, требуя отпустить их с оккупированной территории.

После этого обвинения ребятам разделили: Никиту должны были обвинить в краже, а Тиграна – в диверсии.

Несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться.

За день до убийства ребята отличились в полиции. За полчаса до сообщения о гибели, мама Тиграна разговаривала с ним. Парень был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать его день рождения. Парню должно было исполниться сегодня 17 лет.

Мы видим много несовпадения в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. А родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под сомнение основную версию следователя о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео – это постановка для того, чтобы убить ребят,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июня в сети попало предсмертное видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках.

"Все это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал парень. После этого видео оборвалось. Коллаборант Владислав Рогов заявил о ликвидации молодого человека. По его словам, подростки убили местного полицейского-оккупанта.

Решетилова добавила, что украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

По состоянию на утро 25 июня 2023 года более 1520 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 490 детей погибли и более 1030 получили ранения разной степени тяжести.