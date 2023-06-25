Тіл батьки ще не бачили: деталі вбивства окупантами двох героїчних підлітків у Бердянську

Україну сколихнула історія чергового злочину росіян. У тимчасово окупованому Бердянську загарбники вбили двох підлітків.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова розслідує жахливий злочин окупантів. За її словами, ця історія розпочалась ще у вересні 2022 року.

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Що відомо про справу двох хлопців

Решетилова попереджує, що у справі про вбивство Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова є дуже багато невідомих обставин, аби робити однозначні висновки.

Однак координаторка навела кілька фактів, про які треба знати і вже чітко зафіксувати, щоб вбивці хлопців не уникли покарання:

У вересні минулого року "слідчі" викрали Тіграна з дому і п'ять днів жорстоко катували.

Після цього слідчі слєдкома готували справу до суду, обвинувачуючи Микиту і Тіграна у підготовці диверсії.

Європарламент прийняв резолюцію щодо хлопців, вимагаючи відпустити їх з окупованої території.

Після цього обвинувачення хлопцям розділили: Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тіграна – в диверсії.

Кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти.

За день до вбивства хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до повідомлення про загибель, мама Тіграна розмовляла з ним. Хлопець був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати його день народження. Хлопцю мало виповнитись сьогодні 17 років.

Наразі ми бачимо багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами і обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слєдкома про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 червня у мережу потрапило передсмертне відео 16-річного Тіграна з автоматом у руках.

"Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні", – сказав хлопець. Після цього відео обірвалося. Колаборант Владислав Рогов заявив про ліквідацію хлопця. За його словами, підлітки вбили місцевого поліцейського-окупанта.

Решетилова додала, що українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.

Станом на ранок 25 червня 2023 року більш ніж 1520 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 490 дітей загинули та понад 1030 отримали поранення різного ступеня тяжкості.