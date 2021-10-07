Убийство полицейского в Чернигове: руководство патрульной полиции области отстранили

7 октября 2021 , 22:39
Читати новину українською

Источник:

"Суспільне"

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых парней жестоко избила двух местных полицейских. В результате инцидента один из правоохранителей умер, другой – попал в больницу.

В связи с этими трагическими событиями начальника управления патрульной полиции Черниговской области Андрея Думича и двух его заместителей отстранили от занимаемых должностей на время процесса выяснения всех обстоятельств происшествия.

Читайте также Остались жена и двое детей: что известно об убитом в Чернигове полицейском Артуре Ерохине

На их местах пока будут работать другие полицейские, кто именно это будет – сообщат позже. В то же время решение относительно Андрея Думича и двух его заместителей примут по результатам расследования и проверок.

На место драки 5 раз вызывали полицию

  • На место драки полицию вызвали 5 раз. Трижды приезжали экипажи патрульных, которые никого из участников конфликта не задержали.
  • В ГБР открыли производство, чтобы дать оценку действиям патрульных. Проводят расследование в рамках статьи об "Оставлении человека в опасности". Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову Убийство полицейского в Чернигове: журналисты воссоздали всю хронологию событий

Убийство полицейского: коротко

  • В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых парней убила местного капитана полиции. В то же время преступники сильно ранили другого правоохранителя.
  • На момент нападения мужчины были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.
  • Конфликт, переросший в избиение, возник в магазине, потому, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно себя вели.
Автор: Олег Васьків