Расстрел полицейского в Винницкой области: в сети показали видео с бодикамер

Ночью в Винницкой области неизвестные застрелили полицейского и ранили его напарника. В Винницкой и Одесской области объявили план перехвата.

20 апреля около двух часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

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Неожиданно приступили к стрельбе

В авто сидели двое мужчин в камуфляжной форме. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а его напарник – капитан Максим Шарапанский получил ранения.

Правоохранители объявили на территории Винницкой и Одесской областей план перехвата. Предварительно удалось установить лиц, совершивших преступление. Сейчас продолжаются их поиски.

Между тем в сети публикуют видео с бодикамеры правоохранителя, которого застрелили в Винницкой области.

На кадрах видно, что поначалу все происходит спокойно и цивилизованно. Водитель и его пассажир отдают документы на проверку. Полицейские тоже не выходят за рамки законодательства. Впрочем, внезапно пассажир авто набрасывается на полицейского.

Кадры смертельного инцидента в Винницкой области: смотрите видео + 18