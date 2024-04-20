Розстріл поліцейського на Вінниччині: у мережі показали відео з бодікамер
Вночі на Вінниччині невідомі застрелили поліцейського та поранили його напарника. У Вінницькій та Одеській області оголосили план перехоплення.
20 квітня біля другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
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Несподівано розпочали стрільбу
В авто сиділи двоє чоловіків у камуфляжній формі. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції Максим Зарецький, а його напарник – капітан Максим Шарапанський отримав поранення.
Правоохоронці оголосили на території Вінниччини та Одещини план перехоплення. Попередньо, вдалося встановити осіб, які вчинили злочин. Наразі тривають їх пошуки.
Тим часом у мережі публікують відео із бодікамери одного із правоохоронців.
На кадрах видно, що спочатку все відбувається спокійно та цивілізовано. Між військовими та поліцейськими точиться доволі спокійна та приязна розмова. На відео навіть лунає сміх.
Водій та його пасажир віддають документи на перевірку. Потім пасажир виходить з машини та відкриває багажника. Втім, вже за кілька хвилин він раптово кидається на правоохоронця.
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Що відомо про жертву та ймовірних вбивць
- Загиблому Максиму Зарецькому було усього 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Він був єдиним сином своїх батьків. Колеги згадують про Максима як про патріота, надійного товариша і сумлінного правоохоронця.
- У ЗМІ зазначають, що ймовірними нападниками можуть бути військові – батько та син. Зокрема, на оприлюдненому відео чути, що один із підозрюваних каже, що вони служать у 28-мій окремій механізованій бригаді.
- Втім, у Силах оборони півдня спростували цю інформацію. Там наголосили, що злочинці вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
- У медіа припускають, що чоловіки могли перевозити щось заборонене.