Убийство полицейской в Черновцах: в доме стрелка обнаружили арсенал оружия
Источник:ГУНП в Черновицкой области
В доме стрелка, который в Черновцах убил полицейскую, правоохранители нашли арсенал оружия. Также они изъяли пистолет и около 20 патронов.
Все изъятое сотрудники полиции направили на экспертизы. Об этом сообщили в Нацполиции в Черновицкой области.
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Что обнаружили в доме стрелка
Правоохранители провели обыск в квартире стрелка. Там они обнаружили:
- три автомата Калашникова;
- 2 глушника к огнестрельному оружию;
- 5 магазинов к автомату;
- магазин от огнестрельного оружия неустановленного образца;
- запчасти к разному оружию;
- 13 корпусов разных ручных гранат;
- 8 универсальных запалов к ручным гранатам;
- 1 700 патронов разного калибра
- 2 взрывателя к снарядам;
- реактивную противотанковую гранату;
- сигнальную мину;
- холодное оружие.
Кроме этого, в подвале, которым пользовался злоумышленник, правоохранители изъяли пистолет и около 20 патронов.
По результатам обыска следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства преступной деятельности стрелка и устанавливают происхождение обнаруженных боеприпасов.
У стрелка обнаружили много вооружения / фото ГУНП в Черновицкой области
В доме стрелка правоохранители нашли арсенал оружия: смотрите видео
Что известно о стрельбе в Черновцах
- 3 октября полицейские поехали по вызову в местную школу. Сообщалось, что возле заведения неизвестный мужчина показывает половые органы детям. На место происшествия прибыл экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула.
- Правоохранители разыскали гражданина и, как оказалось, мужчина имел с собой оружие и внезапно начал стрелять по инспекторам.
- В результате злоумышленник застрелил полицейскую Таисию Татарин. Ей было всего 22 года.
- Впоследствии полиции удалось найти стрелка. Во время его задержания злоумышленник выстрелил в силовиков, после чего те открыли ответный огонь. Мужчина получил ранения и умер в карете скорой помощи.
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