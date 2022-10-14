Убийство полицейской в Черновцах: в доме стрелка обнаружили арсенал оружия

14 октября 2022 , 14:32
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Источник:

ГУНП в Черновицкой области

В доме стрелка, который в Черновцах убил полицейскую, правоохранители нашли арсенал оружия. Также они изъяли пистолет и около 20 патронов.

Все изъятое сотрудники полиции направили на экспертизы. Об этом сообщили в Нацполиции в Черновицкой области.

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Что обнаружили в доме стрелка

Правоохранители провели обыск в квартире стрелка. Там они обнаружили:

  • три автомата Калашникова;
  • 2 глушника к огнестрельному оружию;
  • 5 магазинов к автомату;
  • магазин от огнестрельного оружия неустановленного образца;
  • запчасти к разному оружию;
  • 13 корпусов разных ручных гранат;
  • 8 универсальных запалов к ручным гранатам;
  • 1 700 патронов разного калибра
  • 2 взрывателя к снарядам;
  • реактивную противотанковую гранату;
  • сигнальную мину;
  • холодное оружие.

Кроме этого, в подвале, которым пользовался злоумышленник, правоохранители изъяли пистолет и около 20 патронов.

По результатам обыска следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства преступной деятельности стрелка и устанавливают происхождение обнаруженных боеприпасов.

У стрелка обнаружили много вооружения / фото ГУНП в Черновицкой области

В доме стрелка правоохранители нашли арсенал оружия: смотрите видео

Что известно о стрельбе в Черновцах

  • 3 октября полицейские поехали по вызову в местную школу. Сообщалось, что возле заведения неизвестный мужчина показывает половые органы детям. На место происшествия прибыл экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула.
  • Правоохранители разыскали гражданина и, как оказалось, мужчина имел с собой оружие и внезапно начал стрелять по инспекторам.
  • В результате злоумышленник застрелил полицейскую Таисию Татарин. Ей было всего 22 года.
  • Впоследствии полиции удалось найти стрелка. Во время его задержания злоумышленник выстрелил в силовиков, после чего те открыли ответный огонь. Мужчина получил ранения и умер в карете скорой помощи.

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Автор: Софія Ковнір