В Закарпатье мужчина жестоко убил 10-летнюю падчерицу и не соглашается с приговором суда

В Закарпатье мужчина убил 10-летнюю падчерицу. Через полтора года после преступления суд объявил ему приговор. Также к ответственности хотят привлечь мать девочки.

Суд вынес приговор жителю Закарпатья за жестокое убийство падчерицы. Его приговорили к пожизненному заключению, однако он еще может оспорить приговор.

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Подробности жуткого преступления

Трагическое событие произошло в 2021 году в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Прокуроры в суде доказали, что в октябре того года двое детей стали свидетелями конфликта между осужденным и его супругой.

10-летняя падчерица пыталась избежать конфликта и ушла из дома. Однако мужчина догнал девочку, затащил в дом, а впоследствии нанес не менее 75 ударов, которые оказались смертельными. Также отчим нанес легкие телесные повреждения 5-летней дочери женщины.

После избиения 10-летняя девочка еще была жива, однако ее мать не предприняла никаких действий, чтобы спасти ребенка. Сейчас в суде на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении женщины по факту оставления ребенка в опасности, повлекшей его смерть (часть 3 статьи 135 УК Украины).

Мужчина свою вину отрицает

На момент совершения преступления в доме также находились двое детей супругов, которым не исполнилось и два года.

Во время судебного разбирательства осужденный отрицал совершение убийства. Однако не помогло – его приговорили к пожизненному заключению.

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Закарпатской областной прокуратуры суд признал местного жителя виновным в жестоком убийстве одного ребенка и нанесении телесных повреждений другому (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы,

– говорится в сообщении.

Помимо реального лишения свободы суд принял решение о возмещении в пользу законного представителя младшей падчерицы 100 тысяч гривен морального вреда. Однако следует отметить, что приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Следователи также установили, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в предыдущем браке.