На Закарпатті чоловік жорстоко вбив 10-річну падчерку і не погоджується з вироком суду

На Закарпатті чоловік вбив 10-річну падчерку. Через півтора року після злочину суд оголосив йому вирок. Також до відповідальності хочуть притягну матір дівчинки.

Суд ухвалив вирок жителю Закарпаття за жорстоке вбивство падчерки. Його засудили до довічного ув’язнення, проте він ще може оскаржити вирок.

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Подробиці моторошного злочину

Трагічна подія трапилася у 2021 році у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Прокурори у суді довели, що в жовтні того року двоє дітей стали свідками конфлікту між засудженим та його дружиною.

10-річна падчерка намагалася уникнути конфлікту та пішла з дому. Проте чоловік наздогнав дівчинку, затягнув до будинку, а згодом спричинив не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також вітчим наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці жінки.

Після побиття 10-річна дівчинка ще була живою, проте її матір не вчинила жодних дій, щоб врятувати дитину. Наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно жінки за фактом залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть (частина 3 статті 135 КК України).

Чоловік свою провину заперечує

На момент вчинення злочину у будинку також перебували двоє дітей подружжя, яким не виповнилося і двох років.

Під час судового розгляду засуджений заперечував вчинення вбивства. Проте не допомогло – його засудили до довічного ув'язнення.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у жорстокому вбивстві однієї дитини та нанесенні тілесних ушкоджень іншій (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі,

– мовиться в повідомленні.

Крім реального позбавлення волі, суд ухвалив рішення про відшкодування на користь законного представника молодшої падчерки 100 тисяч гривень моральної шкоди. Проте варто зауважити, що вирок суду ще може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів.

До слова, слідчі також встановили, що чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство у попередньому шлюбі.