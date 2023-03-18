Привязали к машине и таскали по селу: в России убили приехавшего в отпуск солдата из "сво"

В России произошло жестокое убийство. Его жертвой стал боец, приехавший в страну-агрессора в отпуск после участия в так называемой "спецоперации". Сначала его ограбили, а затем убили.

Как рассказывают росСМИ, на днях жестокое убийство произошло в поселке Кикнур Кировской области, передает 24 Канал. Туда на отпуск приехал боец, участвовавший в так называемой "спецоперации". Отдохнуть ему удалось на славу.

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Подробности убийства ужасают

Известно, что Даниил Разумов – 25-летний контрактник. Он приехал в отпуск после участия в войне против Украины. Известно, что парень пришел на какую-то квартиру, где уже были люди. Между ними вспыхнул конфликт.

Все, что происходило дальше, на голову не налезает. Разумов получил серьезные травмы и впал в кому. Известно, что преступники в течение нескольких часов избивали Даниила. После этого бойца веревкой привязали к автомобилю и таскали по поселку. Кожа на спине у бойца была содрана до костей. Голова его пострадала настолько, что буквально превратилась в шар с огромной дырой. От полученных травм парень скончался в больнице.

По имеющейся информации, у Даниила осталась жена. Она воспитывает двоих детей от предыдущего брака.

Что известно об убийцах

Заметим, что имена убийц известны. Речь идет об Игоре, Станиславе и Дмитрии Акишиных. Также с ними работали над пополнением статистики "двухсотых" Даниил Кузнецов, Юрий Афанасьев и Константин Коробейников. Правда, арестован только 33-летний Игорь Акишин. Планируют привлечь его к ответственности по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Правда, местные жители напуганы этой компанией. Они рассказали, что ребята на регулярной основе занимались изнасилованиями, грабежом и избиением людей в Кикнуре. Но правоохранители не это обращали внимания. Они также делали все возможное, чтобы информация не попала в руководящую "верхушку".

Напоследок напомним вам о потерях России в войне против Украины. По состоянию на утро 17 марта Генштаб сообщил о 163 320 бойцов страны-агрессора, которых отправили на "концерт Кобзона"