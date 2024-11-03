Во Львовской области мужчина убил супругов предпринимателей: его нашли на Волыни
Во Львовской области мужчина в начале октября убил Руслана и Галину Белоус и скрылся с места происшествия. Подозреваемого удалось найти полиции.
Андрея Палия обнаружили на Волыни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
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Как полиция нашла подозреваемого в убийстве супругов предпринимателей
Правоохранители рассказали, что 3 ноября правоохранители Волыни получили информацию, что в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение. Когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину немедленно госпитализировали врачи.
Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице,
– отметили в полиции.
Полиция нашла подозреваемого в убийстве супругов во Львовской области мужчину на Волыни / Фото полиции Львовской области
В конце концов следователи полиции Львовской области инкриминируют подозреваемому несколько статей Уголовного кодекса Украины:
- умышленное убийство двух лиц;
- кража;
- незаконное завладение транспортным средством.
"Мужчине грозит пожизненное лишение свободы", – констатировали правоохранители.
Что известно о резонансном убийстве во Львовской области
- В поселке Лопатин во Львовской области 4 октября обнаружили мертвыми местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену Галину Белоус. На обоих телах заметили следы от стрельбы из охотничьего оружия.
- Впоследствии полиция идентифицировала подозреваемого в убийстве предпринимателей. Это был 36-летний Андрей Палий, который скрылся с места происшествия на авто убитого им мужчины.
- Правоохранители отмечали, что на розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Львовской, а также Ровненской и Волынской областей. Проводились сложные, длительные поиски, изучались сотни гигабайт видео и было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек.