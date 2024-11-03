У Львівській області чоловік вбив подружжя підприємців: його знайшли на Волині

У Львівській області чоловік на початку жовтня вбив Руслана та Галину Білоус та втік з місця події. Підозрюваного вдалося знайти поліції.

Андрія Палія виявили на Волині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Як поліція знайшла підозрюваного у вбивстві подружжі підприємців

Правоохоронці розповіли, що 3 листопада правоохоронці Волині отримали інформацію, що у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння. Коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка негайно госпіталізували лікарі.

Як з'ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство. Нині він перебуває у лікарні,

– зазначили у поліції.

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині чоловіка на Волині / Фото поліції Львівщини

Зрештою слідчі поліції Львівщини інкримінують підозрюваному кілька статей Кримінального кодексу України:

умисне вбивство двох осіб;

крадіжка;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

"Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі", – констатували правоохоронці.

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