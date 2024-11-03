У Львівській області чоловік вбив подружжя підприємців: його знайшли на Волині
У Львівській області чоловік на початку жовтня вбив Руслана та Галину Білоус та втік з місця події. Підозрюваного вдалося знайти поліції.
Андрія Палія виявили на Волині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.
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Як поліція знайшла підозрюваного у вбивстві подружжі підприємців
Правоохоронці розповіли, що 3 листопада правоохоронці Волині отримали інформацію, що у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння. Коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка негайно госпіталізували лікарі.
Як з'ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство. Нині він перебуває у лікарні,
– зазначили у поліції.
Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині чоловіка на Волині / Фото поліції Львівщини
Зрештою слідчі поліції Львівщини інкримінують підозрюваному кілька статей Кримінального кодексу України:
- умисне вбивство двох осіб;
- крадіжка;
- незаконне заволодіння транспортним засобом.
"Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі", – констатували правоохоронці.
Що відомо про резонансне вбивство у Львівській області
- У селищі Лопатин на Львівщині 4 жовтня виявили мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. На обох тілах помітили сліди від стрілянини з мисливської зброї.
- Згодом поліція ідентифікувала підозрюваного у вбивстві підприємців. Це був 36-річний Андрій Палій, який втік з місця події на авто убитого ним чоловіка.
- Правоохоронці наголошували, що на розшук зловмисника було орієнтовано увесь особовий склад поліції Львівської, а також Рівненської та Волинської областей. Проводились складні, тривалі пошуки, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано як свідків більше тисячі людей.