За попередньою інформацією, вбивця стріляв з мисливської рушниці. Про це повідомляє zaxid.net.

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Що відомо про вбивство на Львівщині

У поліції Львівщини повідомили, що 51-річного підприємця було застрелено в ніч на 4 жовтня на території його власного подвір'я. У будинку поліцейські також знайшли тіло його 48-річної дружини з травмами голови.

Як повідомляють місцеві жителі, трагічне вбивство сталося в селищі Лопатин, що раніше належало до Радехівського району. Близько п’ятої ранку тіла Руслана і Галини Білоусів, які загинули від вогнепальних поранень, знайшов їхній зять у дерев'яному будинку, розташованому на території приватних озер біля лісу.

Поліція оголосила план "Перехоплення" для пошуку вбивці. За попередньою інформацією, стріляли з мисливської рушниці.

Водночас видання "Буськ онлайн" повідомило у фейсбуці, що злочин, ймовірно, скоїв чоловік у камуфляжному одязі, який утік на автомобілі SsangYong Rexton чорного кольору. За даними поліції, цей автомобіль належав убитому підприємцю.

Що відомо про Руслана Білоуса

Згідно з даними YouControl, Руслан Білоус займався вантажними перевезеннями, виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій та торгівлею, а також був власником місцевих озер.

Крім того, він був одним із співзасновників громадського формування "Лопатинська варта", яке займається охороною громадського порядку.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне заволодіння транспортним засобом. Винуватцю загрожує довічне ув'язнення.