В мережі активно ширитись орієнтування на підозрюваного. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє zaxid.net.

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Кого розшукує поліція

Поліція Львівщини ідентифікувала підозрюваного у вбивстві підприємців у селищі Лопатин, яке сталося в ніч проти п'ятниці, 4 жовтня. Це 36-річний Андрій Палій.

У місцевих телеграм-каналах поширюють орієнтування від імені начальника поліції Львівської області Олександра Шляховського, де вказані повні дані підозрюваного, включно з його ім’ям, прізвищем, датою народження та місцем проживання.

До вчинення злочину причетний Палій Андрій Васильович, 19.02.1988 року народження, житель Радехівського району Львівської області, села Кустин. Він залишив місце злочину на автомобілі потерпілого марки SsangYong Rexton, реєстраційний номер – ВС8282СН. Підозрюваний може бути озброєним рушницею марки ИЖ 27 ЕМ калібр – 12,

– йдеться в орієнтуванні.

Джерела видання в правоохоронних органах підтвердили, що поліція дійсно видала таке орієнтування.

Орієнтування на Андрія Палія / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині виявили мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшов зять у приватному дерев'яному будинку на території озер біля лісу.