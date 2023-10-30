Оккупанты заявили, что задержали подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе

В оккупированной Волновахе Донецкой области расстреляли 9 мирных жителей, среди которых была семья с двумя детьми. Российские захватчики заявили, что нашли виновных.

Российский следственный комитет заявил, что якобы задержал двух подозреваемых в убийстве 9 человек во временно оккупированной Волновахе.

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Версия оккупантов

В России заявили, что 9 человек в Волновахе убили двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, которые проходят службу по контракту. А мотивом их преступления якобы стал конфликт на бытовой почве.

Российский следственный отдел также утверждает, что подозреваемые "задержаны и доставлены в следственный отдел", а теперь будут собирать доказательную базу. Также СК России возбудил уголовное дело по данному факту.

Особенно цинично эти сообщения смотрятся на фоне российских пропагандистских заявлений о Буче. Россияне до сих пор не признали зверства русской армии в Киевской области и называют это "фейками" и "антироссийскими провокациями".

Так что не исключено, что убийство 9 украинцев в Волновахе – лишь верхушка Айсберга, которая смогла выплыть на поверхность.

Что следует знать о жестоком убийстве в Волновахе