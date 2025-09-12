В Винницкой области прощаются со школьниками, в убийстве которых подозревают бывшего учителя
- В селе Копыстырин в Винницкой области прощаются с двумя школьниками, которых, вероятно, убил их бывший учитель.
- Подозреваемый в убийстве – 23-летний бывший учитель, которого задержали после обнаружения тел подростков с ножевыми ранениями.
В селе Копыстырин в Винницкой области прощаются с Николаем Билыком и Владиславом Бевзой. Это школьники, которых, вероятно, убил их бывший учитель.
На прощание пришли десятки местных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Как в Винницкой области прощаются с убитыми школьниками?
В селе Копыстырин прощаются со школьниками Николаем Билыком и Владиславом Бевзой. В их убийстве подозревают бывшего учителя одного из юношей.
На прощание со школьниками собрались десятки людей, среди них односельчане и школьники. Началось прощание возле их домов, а потом колонны людей направились в церковь.
В Копыстырине прощаются с убитыми школьниками (фото Дениса Булавина / hromadske)
Что известно об убийстве школьников в Винницкой области?
- В Шаргороде Винницкой области убиты двое подростков, подозреваемый – их бывший 23-летний учитель.
- Тела детей с ножевыми ранениями обнаружил местный житель. Вскоре правоохранители задержали вероятного убийцу, сбежавшего с места происшествия. Им оказался 23-летний местный житель, бывший учитель погибших.
- По факту убийства двух человек следователи расследуют уголовное производство по статье об умышленном убийстве двух или более лиц. Если вина учителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.