В селе Копыстырин в Винницкой области прощаются с Николаем Билыком и Владиславом Бевзой. Это школьники, которых, вероятно, убил их бывший учитель.

На прощание пришли десятки местных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Как в Винницкой области прощаются с убитыми школьниками?

В селе Копыстырин прощаются со школьниками Николаем Билыком и Владиславом Бевзой. В их убийстве подозревают бывшего учителя одного из юношей.

На прощание со школьниками собрались десятки людей, среди них односельчане и школьники. Началось прощание возле их домов, а потом колонны людей направились в церковь.

В Копыстырине прощаются с убитыми школьниками (фото Дениса Булавина / hromadske)

Что известно об убийстве школьников в Винницкой области?