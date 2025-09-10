Злоумышленника - местного 23-летнего жителя, задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.

Орудие преступления изъято. Полицией рассматривается несколько версий преступления, среди которых – конфликт между экс-преподавателем и учеником.

По факту убийства двух человек следователи расследуют уголовное производство, предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

