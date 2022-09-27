В Токио – государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ: из-за стоимости церемонии возникли протесты

В столице Японии Токио прошло прощание с бывшим премьер-министром страны Синдзо Абэ. Его застрелили еще 8 июля во время произнесения речи.

Почтить политика собрались тысячи людей. В частности, к церемонии прощания приняли участие более 700 зарубежных гостей и государственных лидеров.

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Как прошла церемония прощания

Вдова Абэ, Аки Абэ, в черном официальном кимоно, медленно зашла в зал Будокан, унося урну с прахом ее мужа, помещенную в деревянный ящик и завернутую в фиолетовую ткань с золотыми полосами. Солдаты обороны в белых униформах взяли прах Абэ и положили его на постамент, заполненный белыми и желтыми цветами хризантем и украшениями.

На похоронах присутствуют, в частности, представители правительства, парламента и суда, включая премьер-министра Фумио Кисиду. Вице-президент США Камала Гаррис также присутствовала среди десятков иностранных высокопоставленных гостей и 4300 человек, присутствовавших на церемонии.

На арену "Ниппон Будокан" в Токио вышли колонны военных, одетых в белое, чтя бывшего премьера. Все встали, когда раздавался гимн.

Как прошла церемония прощания с экс-премьером Японии / Фото АР

Из-за масштабов похорон Абэ в Токио проходят протесты

В то же время несколько тысяч протестующих выступают против столь масштабных государственных похорон. У арены Будокан, где проходит прощание, собрались протестующие с плакатами. Они выразили недовольство расходами на церемонию.

Стоимость похорон составляет около 11,4 миллионов долларов. По словам участников акции, эти средства могли бы направить на решение экономических проблем.

Протестующие говорят, что Абэ был разжигателем войны / Фото EPA, АР

Что известно о смерти экс-премьера Японии

Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время речи. В этот момент из толпы вышел мужчина и выстрелил из самодельного огнестрельного оружия. Злоумышленником оказался 41-летний мужчина. Его сразу же задержали правоохранители.

СМИ пишут, что убийца бывшего премьера Японии считал, что Абэ якобы был связан с религиозной сектой, из-за которой обанкротилась мать нападающего. 12 июля в Токио состоялась частная церемония прощания для семьи и близких друзей Абэ. Похоронная процессия прошла через Токио, где толпа пришла попрощаться с бывшим премьер-министром.

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